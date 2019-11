VIDÉO - Le retour de Yoann Riou aux Grosses Têtes après Danse Avec Les Stars

publié le 07/11/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 7 novembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :



Une Grosse Tête qui a été éliminé de Danse avec Les Stars, ce qui prouve que l’émission n’est pas totalement truquée : Yoann Riou.

Une Grosse Tête qui reprend ses sketchs cultes au Point-Virgule… et qui vient ici répondre à des points d’interrogation : Pierre Palmade.

Une Grosse Tête qui est allée voir La bataille de Midway au cinéma juste pour crier « Banzaï » pendant la séance : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête pour qui la distance la plus courte entre deux points est l’abonnement : Franz-Olivier Giesbert.

Une Grosse Tête à qui on n’a pas dû assez dire enfant qu’il ne fallait pas répondre : Florian Gazan.

Une Grosse Tête attaqué en justice par son fauteuil pour maltraitance : Bernard Mabille.



