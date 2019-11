VIDÉO - Les Grosses Têtes en chansons

publié le 30/10/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 30 octobre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête fauteuil numéro 38 à l’ACADÉMIE et qui devient immortel aux Grosses Têtes : Marc Lambron.

Une Grosse Tête qui appartient déjà aux immortels de l’humour et qui reprend ses sketchs cultes au Point-Virgule à partir de ce soir : Pierre Palmade.

Une Grosse Tête qui ne veut pas porter d’habit vert parce que ça porte malheur au théâtre : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête très ami avec Isabelle Mergault mais qui bizarrement ne l’a pas appelé pour chanter dans les Choristes : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui pour la toussaint a du boulot puisqu’il doit aller fleurir les tombes d’Elvis, de Michael Jackson, de John Lennon et de Johnny : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qui n’a pas attendu la toussaint pour enterrer sa carrière politique : Roselyne Bachelot.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ?"

Venez défier Les Grosses Têtes en musique ! Vous chantez un titre à l'antenne et si Les Grosses Têtes ne trouvent pas l’interprète, vous gagnez !

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.