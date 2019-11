VIDÉO - Gérard Hernandez est de retour dans les Grosses Têtes

publié le 06/11/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 6 novembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :



Une Grosse Tête qui depuis 10 ans cartonne tous les soirs sur M6 dans Scènes de Ménage : Gérard Hernandez.

Une Grosse Tête qui a cartonné sur les planches avec les scènes de ménage d’Isabelle et Martin qui sont devenues cultes, comprendre Michèle Laroque et

Pierre Palmade.

Une Grosse Tête qui a formé un couple inoubliable aussi bien avec Zézette dans le Père Noël est une ordure qu’avec Nathalie Morin dans les Bronzés ,Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui avec son mari Michel pourrait former un couple dans Scène de Ménage sans avoir besoin de jouer : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui n’a jamais tourné dans la série Scène de Ménage mais qui pourrait décrocher le premier rôle dans la Casa de Popol : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui est marié avec le rock depuis toujours et qui n’a connu aucune scène de ménage : Philippe Manœuvre.



