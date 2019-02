publié le 11/02/2019 à 18:19

Aujourd'hui, lundi 11 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont l’accent a complétement disparu… en tout cas quand elle ne dit rien : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui se creuse tellement sur les questions qu’elle ne devrait plus tarder à découvrir un gisement de gaz de schiste : Caroline Diament.

Une Grosse Tête au nom de Palace mais qui préfère nous vendre un appartement que de nous louer une chambre : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui contrairement aux forces de l’ordre à plutôt tendance à viser en dessous de la ceinture : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête plus résistant que Meunier, moins fragile que Neymar, plus solide que Cavani…et inarrêtable sur les questions : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qu’on n’a pas besoin de torturer pour qu’il se mette à table : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du lundi 11 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

