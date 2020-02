VIDÉO - Francis Lalanne parmi "Les Grosses Têtes"

publié le 10/02/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du lundi 10 février 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête exceptionnelle qui a déjà été Grosse Tête avec Philippe Bouvard et qui fait son grand retour dans le Grand Studio RTL, on lui avait dit : « On se retrouvera » : Francis Lalanne. Une Grosse Tête grâce à qui Teddy Riner n’a jamais perdu un seul combat quand elle était ministre des Sports : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête qui mérite l’Oscar de l’actrice qui a les réponses les plus drôles sur les questions : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête avec qui le rire se propage encore plus vite que le coronavirus : Laurent Baffie. Une Grosse Tête que même la tempête Ciara d’arrivera pas à faire décoller sur les questions : Stéphane Plaza et enfin une Grosse Tête qui fond en larme dès qu’il voit migrer des canards, parce que ce sont des foies gras qui se barrent à l’étranger : Bernard Mabille.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.