VIDÉO - Fort Boyard : "J'ai vomi, je tremblais de partout, c'était un enfer !" raconte Vianney

publié le 31/10/2020 à 12:30

Ce samedi matin, Vianney était l'invité d'Éric Dussart et Jade sur RTL, à l'occasion de la sortie de son troisième album intitulé N'attendons pas.

Pendant l'émission, l'artiste de 29 ans est notamment revenu sur sa dernière participation à Fort Boyard en août dernier. Une prestation remarquée, notamment lorsque Willy Rovelli lui a fait manger un piment extrêmement fort.

Une séquence qui traumatise encore Vianney : "C'était terrible, et surtout ce qu'ils ne montrent pas, c'est l'après. Sur le moment je mange le truc, je dois tenir vingt secondes, en vrai c'est chaud. Mais c'est après, je dois vous le dire, ils me filaient du lait et du pain. Et en fait, j'ingurgitais et je vomissais tout, je tremblais de partout. Franchement, il m'a déglinguait ce truc", confie-t-il.

Le chanteur explique ensuite qu'il a mis 45 minutes à s'en remettre en mangeant des glaçons : "C'était un enfer, et juste après ils me disaient 'Bah voilà, tu fais la catapulte' et là j'étais au bout de ma vie", raconte-t-il avec humour. Mais Vianney n'est pas au bout de ses peines. Un troisième défi lui est proposé : le dentiste ! "Je devais encore manger un truc dégueulasse chez Willy [NDLR : du groin de porc mixé]. Franchement, j'étais en vrac pendant une semaine après", explique l'interprète de Je m'en vais.

Malgré ses mésaventures, Vianney se dit évidemment partant pour participer une nouvelle fois au jeu d'aventure présenté par Olivier Minne sur France 2. "Je le referai, mais le piment c'était trop", conclut-il. La production de Fort Boyard est prévenue !

Ce matin, Vianney a également évoqué la raison pour laquelle il se sentait enfin prêt à rejoindre la troupe des Enfoirés. Il s'est aussi exprimé sur l'attentat qui a eu lieu à Nice le 29 octobre dernier. Enfin, le chanteur s'est confié sur sa pause médiatique, son arrivée dans The Voice, son surnom quand il était petit ou encore les coulisses du tournage "épique" de son dernier clip Beau-papa...

Ophélie Meunier était également présente. Ce dimanche, elle présentera un nouveau numéro de Zone Interdite consacrée à l'élection présidentielle aux Etats-Unis. La journaliste en a notamment profité pour raconter les coulisses de cette enquête inédite.

