publié le 15/11/2018 à 18:20

Aujourd'hui, jeudi 15 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui écrit des pièces de théâtre tout comme Sacha Guitryyyyyyy : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qui est plus perfecto au niveau du blouson que des questions : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qu’on a pu voir chez Truffaut… la jardinerie pas le réalisateur : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui ne risque pas d’être giflé par Ribery mais par un auditeur à qui il a fait perdre 300 euros : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qu’on sait capable de faire plein de compliments mais ça sera dans son autobiographie : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui n’aime pas le sport mais qui pourrait nous commenter l’arrivée du beaujolais nouveau : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes jeudi 15 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

