VIDÉO - Elon Musk explique la signification du prénom de son fils, X Æ A-12

publié le 08/05/2020 à 14:28

Certains et certaines ont cru à une blague, mais le fils d'Elon Musk et de la chanteuse Grimes se prénomme bien X Æ A-12. L'entrepreneur de Tesla et SpaceX avait de suite révélé le prénom du garçon né le 4 mai dernier, sur Twitter.

Interviewé pour le podcast Joe Rogan Experience #1470, Elon Musk a donné des précisions sur la signification du prénom X Æ A-12 et comment bien le prononcer. "Premièrement, c'est ma compagne qui a trouvé ce prénom. C'est juste la lettre X, et le Æ se prononce 'Ash' et ensuite 'A-12', c'est mon idée pour Archangel 12, qui est le précurseur du SR-71, l'avion le plus cool de tous les temps", explique ainsi Elon Musk. Une déclaration qui n'arrive pas à convaincre le podcasteur Joe Rogan, qui ne comprend toujours pas comment bien prononcer ce prénom.

Le milliardaire et l'artiste canadienne et Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, ont fait leur première apparition en couple en mai 2018 lors du Met Gala de New York. Une arrivée qui avait surpris bon nombre de personnes des mondes des affaires et de la musique. Grimes a posté plusieurs photos de sa grossesse sur son compte Instagram. Elle a fait, entre autres, une couverture pour le magazine Rolling Stones en mars dernier.