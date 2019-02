La Saint-Valentin des Grosses Têtes

publié le 14/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 14 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête avec qui c’est tous les jours le 14 février, puisqu’on a tout le temps envie de lui dire qu’on l’aime : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête pour qui la Saint Valentin c’était mardi soir avec la victoire du PSG à Londres : Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui va peut-être passer la Saint Valentin avec Laurence Boccolini en s’envoyant en l’air sur un trampoline : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête pour qui la Saint Valentin c’est tous les soirs, puisqu’il joue « Amoureux » au théâtre de 10 heures : Titoff.



Une Grosse Tête qui n’a jamais attendu la Saint Valentin pour déclarer sa flamme aux dames du premier rang : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui pour la Saint Valentin a prévu un bouquet de « cirrhose » : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du jeudi 14 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

