VIDÉO - Un lundi avec le "Pierre Beni-show"

publié le 27/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du lundi 27 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête dont la voix peut autant vous faire monter en température que le coronavirus : Marcela Iacub. Une Grosse Tête dont le papa a parfois fait tousser pas mal de monde : Michèle Bernier. Une Grosse Tête persuadée depuis ce weekend que Michou était une star du basket aux Etats-Unis : Chantal Ladesou. Une Grosse Tête qui contrairement à Michou n’a pas un habit bleu mais un habit vert : Marc Lambron. Une Grosse Tête chasseur d’appart à M6 et Gibier de studio à RTL : Stéphane Plaza et enfin une Grosse Tête très triste hier quand il a appris qu’il avait perdu… le grand prix d’Amérique : Pierre Benichou.

...

