La séquence a beaucoup amusé le roi Charles III. Le jeudi 21 septembre 2023, la reine Camilla accompagnait son mari et la Première dame, Brigitte Macron à Saint-Denis, pour une matinée consacrée aux sports. Le roi a visité le village rugby installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la Coupe du monde et est allé à la rencontre d’acteurs associatifs locaux en lien avec le sport.

Entre un discours au Sénat et la rencontre de joueurs du PSG, une petite séquence improbable a eu lieu pour le plus grand plaisir des caméras et des jeunes présents : un court match de tennis de table entre la reine et la Première dame.

Le duel n'a duré pas plus que quelques secondes puisque, ni l'une, ni l'autre ne semblaient capables de réaliser un service convenable ou un échange particulièrement long. Brigitte Macron n'était pas aidée par sa veste 3/4 Chanel rouge pour se mouvoir avec aisance, mais elle a malgré tout marqué quelques points. La séquence, inattendue, aura au moins eu l'avantage de mettre un peu de sourire et de spontanéité dans un voyage officiel presque trop parfait.

