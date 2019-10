VIDÉO - Agustin Galiana rejoint "Les Grosses Têtes"

publié le 15/10/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 15 octobre 2019 !



Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête que celles et ceux qui n’aiment pas le football ont sûrement dû voir hier soir dans « Coup de foudre en Andalousie » : Agustin Galiana.

Une Grosse Tête qui va crier « olé » aujourd’hui dans le Grand Studio et « et pof » dans toute la France : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui va pouvoir dire à Agustin le titre de son premier film : « je vous trouve très beau » : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête dont les réponses sont un peu comme certaines paëllas, on ne sait pas très bien ce qu’il y a dedans : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui va pouvoir nous imiter Julio Iglesias pour souhaiter la bienvenue à Agustin : Antoine Dulery.

Une Grosse Tête avec qui on se dit que l’accent belge est quand même beaucoup moins sexy que l’accent espagnol : Philippe Geluck.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ?"

Venez défier Les Grosses Têtes en musique ! Vous chantez un titre à l'antenne et si Les Grosses Têtes ne trouvent pas l’interprète, vous gagnez !

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.