publié le 03/12/2018 à 16:01

Que s'est-il vraiment passé dans la famille Dupont de Ligonnès ? En avril 2011, cinq corps sont découverts sous la terrasse d’une maison nantaise. Ils appartiennent à Agnès, une mère de famille, et ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, s'est volatilisé. M6 diffuse ce lundi 3 décembre à 21 heures un docu-fiction inspiré de l'affaire, qui essaie d'apporter des explications à ce mystérieux drame familial.



Le docu-fiction donne la parole à des proches de la famille, toujours en quête de réponses sept ans plus tard. Dans notre extrait vidéo disponible ci-dessus, Michaël Calvi, ami de Xavier Dupont de Ligonnès et de son père, Hubert, raconte une scène particulièrement troublante, au cours de laquelle il a dû annoncer au premier le décès du second. Des phrases lui restent aujourd'hui en mémoire, qui pourraient ne pas être sans lien avec le drame qui allait suivre.

"Tu ne peux pas savoir la chance que tu as", lance Xavier Dupont de Ligonnès à son ami quand celui-ci lui dit que, n'ayant jamais fondé de famille, il était parfois envieux de la sienne. "Cela m'a interloqué. (...) C'est deux mois plus tard que je vais vraiment prendre conscience du sens de ses mots", explique Michaël Calvi. Selon cette fiction, basée sur "une enquête journalistique poussée", Xavier Dupont de Ligonnès s'est emparé, chez son père mort, de somnifères ainsi que d'une carabine ayant servi, ensuite, à faire disparaître sa famille.