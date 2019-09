publié le 21/09/2019 à 12:30

Ce week-end, Jade et Éric Dussart refont la télé avec Véronique Genest ! La comédienne publiera le 02 octobre prochain Mes arrêts sur images aux éditions Flammarion. Dans ce livre confession, elle y évoque évoque notamment les réseaux sociaux : "Je sais pour l'avoir vécu, ce que cela fait de servir d'exutoire aux haineux qui détournent vos propos et vous instrumentalisent pour servir leur cause".

Au micro de On Refait La Télé, l'actrice explique vivre cette situation tous les jours. "Je ne parle pas que de moi. Moi je l'ai vécu, mais tout le monde le vit. Personne n'en réchappe. Il n'y a pas de vérité sur les réseaux sociaux, il y juste des instrumentalisations de moments, de mots (...) Personne n'est à la recherche de la vérité". Véronique Genest continue en racontant qu'à chaque fois qu'elle entend parler d'une polémique, elle se renseigne au maximum et écoute ou visionne le moment en question. "Je me rend compte à quel point [la polémique] fait flop, elle est ridicule ! C'est la fausse phrase, c'est sortir quelque chose d'un contexte et de le mettre en exergue pour assassiner !".

Malgré ces polémiques sur les réseaux sociaux, l'ancienne interprète de Julie Lescaut est catégorique : "Personne ne me fera taire ! (...) Le silence, c'est la mort !" Avant de continuer : "Ca veut dire qu'en fait on peut tout à coup menacer les gens de les tuer socialement, pour qu'ils la ferment ?! Mais c'est du fachisme, c'est du totalitarisme, c'est hors de question !"

Actuellement en promotion pour son livre et son actualité théâtrale, Véronique Genest n'a pas l'intention de se laisser faire. "Je suis quelqu'un qui n'a pas de mauvaises pensées (...) je suis quelqu'un d’extrêmement tolérant et je reste comme je suis. Si je décide de me brimer, ça veut dire que j'ai des choses à cacher et je n'en ai pas !" Elle conclut ainsi : "Moi je me connais, je sais qui je suis et Dieu reconnaîtra les siens, voilà c'est tout. Je m'en fous un peu !"

Véronique Genest au théâtre

A partir de novembre, vous pourrez également retrouver Véronique Genest sur scène dans la pièce Gina et Cléopâtre, une comédie d’Olivier Macé et Ariane Bachelet. Aux côtés de la comédienne : Daniel-Jean Colloredo, Andy Cocq, Jean-Philippe Beche, Xavier Couleau, Emilie Marié et Nicolas Le Guen.

L'histoire : Gina et Cléopâtre, ou comment la reine du théâtre de boulevard Gina Monte Fiori (Véronique Genest) accepte de jouer dans une œuvre magistrale de Shakespeare "Antoine et Cléopâtre" pour réaliser son rêve de comédienne mais aussi pour se venger de son mari volage. Amours, trahisons, confrontation de deux mondes, quiproquos burlesques, le final sera à la hauteur de cette folie théâtrale…



La pièce se jouera dans toute la France. Retrouvez notamment Gina et Cléopâtre le 09 novembre à Cherbourg, Le 29 novembre à Colmar, le 18 janvier 2020 à Deauville, le 1er février à Vittel, le 28 février à Tarbes, du 03 au 06 mars à Lyon, le 10 mars à Porto-Vecchio (Corse), le 22 mars à Chateaurenard, le 31 mars à Pouzauges, le 05 avril à Lille, le 02 mai à Noirmoutiers ou encore le 24 mai à Marseille.