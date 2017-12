Valérie Lemercier va réaliser un film sur Céline Dion (qu'elle incarnera)

publié le 04/12/2017 à 11:30

C’est une idée qui lui trotte dans la tête depuis déjà un petit moment. Interviewée par Télé 7 Jours en juin dernier, Valérie Lemercier avait révélé ses envies de biopic consacré à Céline Dion. Une information insolite qu’il fallait pourtant prendre très au sérieux.



Preuve en est, son dernier entretien accordé à nos confrères de TV Mag, où le projet semble plus que jamais d’actualité. "J'écris le scénario d'un biopic sur Céline Dion. Je ressens une vraie fascination pour son destin", confie la réalisatrice, avant d’apporter plus de détails : "Je réaliserai ce film et j'incarnerai l'héroïne de 5 à 50 ans". Comment fera-t-elle ? Utilisera-t-elle des artifices techniques ou gardera-t-elle la même apparence du début à la fin, comme Guillaume Gallienne dans Les Garçons et Guillaume, à table ! ? Le mystère reste entier.

À noter que ce n’est pas la première fois que l’humoriste-actrice-réalisatrice s’inspire d’une personnalité publique pour l’un de ses longs-métrages. En 2005, elle signait Palais Royal !, une comédie déjantée où elle campait la princesse Armelle, personnage (très) librement inspiré par Lady Diana.