publié le 29/06/2016 à 10:23

Quelle est votre série française préférée ? Ou votre animatrice de la saison ? Depuis 2012, les internautes votent pour leurs personnalités et séries favorites du petit écran, avec le site de Pure Médias et en partenariat avec 20 Minutes et RTL. Le tout donne naissance aux TV Notes 2016. Pendant 15 jours, 740.000 votes ont été compatibilités. Alors quelles sont les deux grandes chaînes gagnantes ? Pour la quatrième année consécutive, TF1 (46,1%) remporte le prix de chaîne historique de la saison, tandis que D8 (47,8%) est la chaîne TNT de la saison.



Au total pour ces TV Notes de 2016, TF1 remporte 7 prix dans les 17 catégories (Magazine de reportage, Magazine de société, Divertissement...) et D8 en enregistre 6. Canal+, M6 et iTELE se partagent les quatre catégories restantes (Docu-réalité, Tranche d'information, par exemple...). Tout au long de la journée du 29 juin, Puremédias vous donnera plus de détails sur les gagnants de ces TV Notes 2016. Sans oublier des entretiens avec les personnalités qui ont marqué cette édition 2016.

Le palmarès complet des TV Notes 2016

Chaîne historique de la saison : TF1

Chaîne TNT de la saison : D8

Magazine de reportage de la saison : 66 Minutes (M6)

Magazine de société de la saison : Le Petit Journal (Canal+)

Divertissement de la saison : Ce soir, tout est permis avec Arthur (TF1)

Emission événementielle de la saison : Les Enfoirés (TF1)

Compétition de télé-réalité de la saison : Koh-Lanta (TF1)

Docu-réalité ou série-réalité de la saison : Cauchemar en cuisine (M6)

Jeu de la saison : L’œuf ou la poule (D8)

Talk-show de la saison : Touche pas à mon poste (D8)

Tranche d'information de la saison : Team Toussaint (iTELE)

Série française de la saison : Clem (TF1)

Série étrangère de la saison : Grey's Anatomy (TF1)

Animateur de la saison : Cyril Hanouna (D8)

Animatrice de la saison : Estelle Denis (D8)

Présentateur de JT de la saison : Jean-Pierre Pernaut (TF1)

Chroniqueur de la saison : Camille Combal (D8)