publié le 28/06/2016 à 14:17

Il se décrit lui-même comme une "petite main du PAF (paysage audiovisuel français)". Victor Robert, 46 ans, va pourtant être sur le devant de la scène à la rentrée. De présentateur du JT du Grand Journal, il va devenir animateur du navire amiral de Canal +. La consécration pour la belle gueule de Canal, après près de 20 ans de maison par intermittence.



Le journaliste a démarré au Vrai Journal de Karl Zéro à la fin des années 90, avant de débarquer en 2003 sur i-Télé pour animer Ça se dispute. Mais les projecteurs se braquent plus sur le polémiste Éric Zemmour que sur le présentateur Victor Robert. Entre Canal et i-Télé, il multiplie les expériences : L'effet papillon, Pop Com - l'éphémère ancêtre du tube - 60 millions de sélectionneurs pour la Coupe du monde 2010... Avant de devenir le visage du journal télévisé de Canal en 2014, tous les soirs en semaine.



Plus un simple présentateur

Par goût pour le journalisme, le Breton s'autorise aussi des escapades hors de la télé. En 2012, il participe à Feuilleton, un trimestriel "à l'ancienne" avec des articles longs. Une revue lancée avec son ami Adrien Bost, un jeune patron de presse, avec qui il retentera l'aventure de l'écrit début 2013, avec Desports, une revue du journalisme sportif au format long, avec un ton exigeant.

De nombreuses aventures qui font de Victor Robert plus qu'un présentateur - d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il refusait de se faire cataloguer dans cette case. Il se distingue surtout dans l'ombre, à la rédaction en chef. L'Effet Papillon ? "Une émission plus intéressante à préparer qu'à animer", expliquait-il à Bretons en 2009. Lui se voit comme un relais plus que comme une vedette. "Je viens juste défendre le travail de la rédaction sur le plateau." Sans doute parce qu'il sait ce que c'est d'être sur le terrain, après avoir longtemps charbonné pour la société de production Capa. C'est sans doute cette expérience qui lui a permis d'assurer au pied levé le remplacement de Maïtena Biraben en avril, à la suite d'une altercation de l'animatrice avec ses équipes. En septembre, le journaliste deviendra plus qu'un simple remplaçant.