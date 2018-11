publié le 21/11/2018 à 15:43

Son record est tout bonnement historique. Marie-Christine, cette maman de 48 ans n'en finit plus de régaler les quelque 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices présents chaque midi devant leur poste de télévision. Arrivée le 14 avril 2018 dans le jeu de Nagui, Tout le monde veut prendre sa place, cette contrôleuse de gestion sociale a pulvérisé tous les records.



Avec plus de 200 participations à son actif, Marie-Christine a dépassé le record de longévité dans un jeu télé, détrônant ainsi Christian Quesada, champion des 12 coups de midi (TF1). Le candidat de 54 ans avait participé à 193 émissions et remporté plus de 809.392 euros de gains (dont 599.250 euros en argent et le reste en cadeaux : voitures, télévisions, ordinateurs, etc...).

Mère de deux enfants, des jumeaux âgés de 12 ans, la candidate reste très discrète et évasive sur sa vie privée puisqu'elle souhaite la préserver. Seule chose que l'on sait, elle est originaire de Charente-Maritime, mais habite à Champigny-sur-Marne, près de Paris. De quoi lui permettre de rejoindre les studios de La Plaine Saint-Denis (lieu où est tournée l'émission) plus rapidement. Son mari fait partie des soutiens les plus importants. "Mon mari est très content de mon parcours.(...) Il trouve que ça me donne confiance en moi", a-t-elle déclaré au Figaro.



Pierre Arditi est fan de Marie-Christine

Lors de sa 200ème participation - dimanche 18 novembre 2018 - au jeu télé de France 2, Marie-Christine a été applaudi par le comédien Pierre Arditi. Fidèle téléspectateur de l'émission l'acteur de 73 ans est venu la saluer avec un bouquet de fleurs à la main. "Vous allez peut-être finir vos jours avec Nagui", a-t-il plaisanté avec elle.



Sa cagnotte atteint désormais les 192.000 euros mais il est une chose à savoir... Lors de l'affrontement final, même si défaite il y a de sa part, Marie-Christine peut proposer de l'argent à son adversaire afin de garder son statut de championne.



L’événement s'est déjà produit et a d'ailleurs provoqué une réaction très sournoise de la part de Christian des 12 coups de midi. "Scoop ! En additionnant 4 fois ses temps sur 100m Usain Bolt bat le record du monde du 400m ! Bravo à la championne mais euhhh comment dire ?, a-t-il écrit le 13 novembre 2018 sur Twitter. Le message a depuis été supprimé.

Toujours en lice, Marie-Christine s'est fixé un nouvel objectif : atteindre les 300 participations.