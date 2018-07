Tobe Hooper, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, est mort.

publié le 27/08/2017 à 12:13

Le cinéaste américain Tobe Hooper est décédé ce samedi 26 août à Sherman Oaks en Californie à l’âge de 74 ans, indique le magazine Variety. Les circonstances de sa mort n’ont pas encore été révélées.



Né à Austin au Texas, Tobe Hooper réalise son tout premier court métrage à l'âge de trois ans avec une caméra 8 millimètres. Après plusieurs années en tant que professeur d'université, il rencontre Kim Henkel et c’est en 1974 que Tobe Hooper devient une référence dans le genre des films d’horreur, avec Massacre à la tronçonneuse, réalisé avec un budget de seulement 300.000 dollars. Il enchaîne les succès les années suivantes avec Le crocodile de la mort, Massacres dans le train fantôme, Poltergeist et Lifeforce.



Tobe Hooper a également travaillé pour la télévision dans les années 1990 et 2000 et réalisé quelques épisodes pour des séries, comme Les contes de la crypte, Les Maîtres de l’horreur et Les vampires de Salem. En 2013, il s'expatrie aux Émirats arabes unis pour tourner Djinn, un film d'horreur en langue arabe. Resté inédit dans les salles françaises, il s'agit de son dernier long-métrage.