TNT : des coupures nocturnes dans les Hauts-de-France et en Normandie

publié le 16/04/2019 à 06:22

Votre écran restera noir trois nuits cette semaine, si vous résidez dans les Hauts-de-France et en Normandie. Plus précisément, aucun programme télévisé ne sera accessible entre le 16 et le 19 avril, de minuit à 6h du matin, aux utilisateurs de la Télévision Numérique Terrestre dans ces régions.



En cause, la coupure momentanée de l'émetteur de Lille-Bouvigny. L'opérateur TDF doit réaliser des travaux en vue du réaménagement des fréquences de la TNT à compter du 14 mai, et effectué par phases depuis octobre 2017, sur l'ensemble du territoire. L'objectif ici est de dégager des fréquences pour la téléphonie mobile (la 4G et bientôt la 5G).



"À ce stade il est déconseillé de procéder à recherche automatique des chaînes. Cette manipulation sera uniquement nécessaire à partir du 14 mai", précise TDF dans un communiqué. Les téléspectateurs qui reçoivent le petit écran via leur offre internet ne sont pas concernés par ce désagrément.