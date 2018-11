TNT : comment éviter l'écran noir en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie ?

publié le 05/11/2018 à 20:47

Certains téléspectateurs d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Occitanie vont voir leurs habitudes chamboulées dans la nuit de lundi à mardi. Les fréquences de la TNT vont en effet basculer dans une partie de ces régions, à l'occasion de la phase 8 du plan national. Alors comment éviter l’écran noir ? Et êtes-vous concernés ?



Comment continuer à recevoir les chaînes de la TNT ?

Pour les foyers qui reçoivent la télévision par box, ADSL, fibre optique ou satellite, il n'y a rien à faire. En revanche, si vous avez une antenne râteau, vous devrez lancer une nouvelle recherche automatique des chaînes, comme l'explique le site recevoirlatnt.fr.

Qui est concerné ?

Vous êtes touché par ce réaménagement des fréquences TNT si vous habitez l'est de l'Occitanie ou le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Plus précisément, vous êtes concerné si vous êtes équipé d'une antenne râteau, comme plus d'un foyer français sur deux, et si vous résidez entre Perpignan (66) et le Puy-en-Velay(43), comme précisé ci-dessous.



La Phase 8 du plan de changement de fréquence TNT aura lieu mardi 6 novembre Crédit : ANFR

Pourquoi ces changements ?

La télévision numérique terrestre (TNT) est actuellement diffusée sur une bande de fréquences allant de 470 MHz à 790 MHz. Or, une partie de ces fréquences est transférée aux opérateurs mobiles qui l’octroieront au déploiement de leurs réseaux 4G puis 5G. Il s'agit de la phase 8 d'un projet qui en compte 13, et qui se déroulera jusqu'en juin 2019.