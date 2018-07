publié le 30/09/2017 à 10:02

C'est le début de ce qu'on appelle à l'Agence nationale des fréquences "la bascule technique". À partir du 3 octobre, plus de 3.400 fréquences de la TNT vont être réaménagées. Lorsque la TNT est arrivée en Île-de-France en 2016, une bande de fréquence a été libérée, puis ré-allouée aux opérateurs pour leur permettre déployer l’Internet mobile en 4G.



C'est exactement ce qui va se passer dans le pays. Hors Île-de-France. Cette grande opération nationale de changement de fréquences ne concernera pas tout le monde en même temps. Elle se fera progressivement.

Le 3 octobre, c'est la zone Toulouse / Marseille qui bascule. Plus de 900.000 foyers. Le calendrier s'étale jusqu'en juin 2019. Seules les personnes recevant la télévision via une antenne râteau seront concernées ; la réception TV via l’ADSL, la fibre ou le satellite n’est pas impactée.

Que faire ?

Contrairement à avril 2016 où il fallait parfois acheter un appareil pour recevoir la TNT Haute définition, là c'est une toute petite manipulation : il suffit de réinstaller les chaînes. Vous devez faire comme le premier jour. L'opération ne dure que quelques minutes et le tour est joué. Pour faire une recherche de chaînes, deux cas de figures.



Si vous possédez un adaptateur TNT HD externe :

> [Tuto] Comment faire une recherche des chaînes ? - avec adaptateur Durée : 02:54 |

Si votre téléviseur est pré-équipé :



> [Tuto] Comment faire une recherche des chaînes ? - sans adaptateur Durée : 02:49 |

Si vous ne faites rien, vous n'aurez pas un écran noir, mais vous risquez de ne plus recevoir certaines chaînes.



Si cela ne marche toujours pas ?

C'est que votre installation nécessite l'intervention d'un antenniste. Attention aux arnaques ! N'acceptez pas l'intervention d'un antenniste pour régler vos chaînes, ce n'est pas nécessaire. C'est seulement si cela ne marche pas.



Dans ce cas, sachez que vous pouvez d'abord vous adresser à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui propose de vous guider pas à pas. Si l'intervention d'un professionnel est nécessaire, l'État via l'ANFR accorde des aides de 120 à 500 euros (pour les immeubles collectifs).

Aides TNT Crédit : ANFR

Attention, cette aide n'est valable que pendant 6 mois après le changement de fréquences.

En cas de problème, ou si vous avez des questions techniques, sachez que dès le 3 octobre 200 opérateurs de l'ANFR seront à votre disposition pour vous guider pas à pas. Vous pouvez les joindre au 0970. 818.818. (appel non-surtaxé)



Toutes les infos sont disponibles sur le site Recevoir la TNT.