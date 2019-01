publié le 18/01/2019 à 12:12

L'écrivain Thierry Séchan s'est éteint au début du mois de janvier dans son appartement parisien du XIVème arrondissement. Celui qui était aussi le grand frère du chanteur Renaud est mort, d'après les premières informations des services de secours, de causes naturelles.



Son autre frère, David Séchan, le frère jumeau du chanteur Renaud, a confié quelques détails sur le décès de son aîné lors d'une interview auprès du magazine Ici Paris. "C’est une mort tellement bête, tellement injuste. 69 ans, c’est encore jeune. Mais voilà, il fumait beaucoup trop, il avait souvent très mal à la tête et il a fait un AVC massif ", a expliqué David Séchan. "C’est exactement le terme employé par le docteur qui a délivré son certificat de décès… On l’a retrouvé chez lui dans son salon et voilà."

Ce n'est pas par manque de pudeur que David Séchan a pris la parole mais pour rétablir la vérité et faire dégonfler les rumeurs selon lui. "J’entends tout et n’importe quoi, notamment qu’il était drogué, alcoolique, que les trois frères étaient fâchés, raconte-t-il. C’est faux ! Thierry ne buvait pas plus qu’un autre et surtout ne s’est jamais drogué."