publié le 16/01/2019 à 13:16

Thierry Séchan, l'auteur et grand frère du chanteur Renaud a été inhumé ce mercredi 16 janvier 2019 au cimetière de Montparnasse dans le XIVème arrondissement de Paris. Quelques heures auparavant, sa famille, ses amis et proches étaient réunis au temple protestant de Port-Royal, toujours dans la capitale, afin de rendre un ultime hommage à l'écrivain. Son frère, le chanteur Renaud, était présent lors de cette cérémonie religieuse.



Parmi les autres visages connus des Français, Romane Serda, l'ancienne compagne de Renaud ou encore un autre grand nom de la chanson, Hugues Aufray, étaient présents pour ces adieux.



Écrivain et parolier, Thierry Séchan est décédé de causes naturelles début janvier 2019 dans son appartement du XIVème arrondissement de Paris. Il avait 69 ans.

Aîné d'une grande fratrie, il comptait parmi ses frères le chanteur Renaud et son "faux-jumeau" David. La plume de Thierry Séchan a servi les voix de Julien Clerc, Daniel Lavoine, Romane Serda ou encore Elsa. Il admirait les œuvres de Leonard Cohen et s'est lui-même essayé à la chanson avec deux albums confidentiels sortis en Canada : Tu seras comme le ciel (1999) et Embrasse-la (1996). Avec un certain goût pour la polémique et la contradiction, il avait provoqué avec les quatre volumes de Nos amis les chanteurs ou certaines accointances politiques.