Ce samedi 25 juin 2022, Thierry Marx était l'invité d’Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé pour parler du nouveau numéro de son magazine Bon consacré à l'alimentation dans toutes ses dimensions. On y trouve évidemment des recettes du chef étoilé mais aussi des interviews et des enquêtes exclusives.

Ce matin pendant l'émission, Thierry Marx a poussé un coup de gueule contre les dangers de l'alimentation low-cost. En guerre contre la malbouffe, il a aussi demandé au Ministère de la Santé d'imposer "une surtaxation sur les sodas".

Avant de devenir un chef reconnu dans le monde entier, le patron du restaurant Madame Brasserie au premier étage de la Tour Eiffel a eu un parcours compliqué. Il est revenu sur ces années de galère et a révélé comment il a su forcer le destin.

Thierry Marx a aussi expliqué pourquoi il a décidé d'être juré dans la nouvelle version de Masterchef bientôt diffusée sur France 2. Enfin, le chef parisien a raconté son incroyable rencontre avec Mick Jagger dans son tout premier restaurant.

En fin d'émission, Philippe Caverivière nous a rejoint dans le studio de On Refait La Télé ! L'humoriste en a dit plus sur ses projets télé à la rentrée. Il a également dévoilé les noms des invités qui ont eu les pires réactions lors de ses chroniques dans la matinale d'Yves Calvi... Des propos à retrouver en vidéo et en intégralité ci-dessus !



Les infos télé de la semaine

Aujourd'hui, à l'occasion de la venue de Thierry Marx, Germain Sastre vous propose un tour du monde des émissions culinaires les plus folles. Plus d'informations en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, chaque semaine dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous emmène dans les coulisses de l'émission Le plus grand karaoké de France diffusée le mercredi 29 juin sur M6.

