publié le 26/06/2016 à 20:43

Des après-midis revus de fond en comble sur France 2, qui se sépare aussi d'Envoyé Spécial et de Léa Salamé après une saison dans "On n'est pas couché", de nouveaux visages sur France 3, plus d'Yves Calvi sur France 5...l'audiovisuel public va connaître un bon dépoussiérage qui concernera aussi le service des Sports, dont certaines figures comme Gérard Holtz vont passer la main.



Cela sera également le cas du côté des chaînes privées, comme Canal+ qui voit Yann Barthès s'en aller (même si Le Petit Journal, lui, continue), tout comme Maïtena Biraben (Le Grand Journal) et Ali Baddou (Le Supplément). Bruce Toussaint et Laurent Bazin, eux, quittent iTELE. Le départ de Yann Barthès (qui pourrait être remplacé par Cyrille Eldin), marque un vrai tournant pour l'access prime-time de Canal+, puisque le Petit Journal, adulé ou détesté, aura tout de même changé les choses à la télévision française.

Dans l'actualité des médias cette semaine :

- Selon Le Figaro, Vincent Bolloré pourrait quitter dès cet été la présidence du conseil de surveillance du groupe Canal+.

- Pour une fois, le groupe BeIn Sports communique sur le nombre de ses abonnés, qui vient de passer la barre des 3 millions.



- Lune de miel entre M6 et David Ginola : non seulement l'ex-footballeur assure les magazines foot jusqu'à la fin de l'Euro 2016, mais à la rentrée, il remplacera Alex Goude à la présentation de La France a un incroyable talent.



- A France Télévisions, Caroline Roux aura un emploi du temps bien chargé à la rentrée. Non seulement elle remplacera Yves Calvi quatre jours par semaine dans C'est dans l'Air sur France 5, mais elle présentera aussi Les 4 Vérités, chaque matin sur France 2.



- Sur France 3, c'est l'actuel présentateur des journaux du week-end Francis Letellier qui a été choisi pour remplacer Patricia Loison au Grand Soir 3.



- Preuve que le groupe TF1 cherche à séduire les jeunes, elle a recruté les Youtubeurs Norman et Cyprien. À eux deux, ils totalisent plus de 16 millions d'abonnés sur le web.