"Star Wars" : Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead parents d'un petit garçon

C'est un nouveau padawan que vient d'accueillir Ewan McGregor dans sa famille. L'acteur et sa compagne Mary Elizabeth Winstead (Birds of Prey) ont accueilli le premier enfant né de leur relation, venu au monde le 27 juin dernier, comme l'a révélé Clara McGregor l'aînée de la famille sur son compte Instagram.

"Bienvenue dans le monde petit frère. Félicitations à mon père et Mary. C'est le meilleur cadeau au monde", écrit Clara McGregor (25 ans), avec deux belles photos où elle tient tendrement son frère dans ses bras. Esther McGregor (19 ans) a elle aussi partagé des photos de son petit frère sur son compte Instagram en révélant son prénom : Laurie. Mary Elizabeth Winstead avait tenu sa grossesse secrète et n'a pas encore publié de communiqué à propos de l'heureux évènement, tout comme Ewan McGregor qui a dû prendre une pause bien méritée pour profiter de sa famille, en plein tournage de la série sur Obi-Wan Kenobi.

Mary Elizabeth Winstead et Ewan McGregor se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de la série Fargo. Mary Elizabeth Winstead a divorcé en 2017 de son conjoint Riley Stearns. La procédure a été plus longue pour Ewan McGregor et Eve Mavrakis, séparés en 2018, mais officiellement divorcés pendant l'été 2020 après plusieurs "différends irréconciliables", rappelle le média américain People. Ensemble, ils ont eu 4 enfants : Clara (25 ans), Jamyan (20 ans), Esther (19 ans) et Anouk (10 ans).