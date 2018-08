publié le 07/08/2018 à 15:23

Moins d'une semaine après avoir lancé son appel à l'aide, Solweig Rediger-Lizlow répond aux critiques. L'ancienne miss Météo de Canal + a en effet ouvert une cagnotte sur Internet, afin de la sortir d'une situation financière très compliquée. Elle demande 9.965 euros de dons pour recommencer sa vie à Londres. Une initiative vivement critiquée par certain(e)s internautes.



"Elle devrait avoir honte ! Je présume qu'elle a dû très bien gagner sa vie en tant que mannequin et miss météo ! Et je pense que le train de vie ne devait pas être modeste non plus...la cigale et la fourmi, ça lui parle ?", écrit un internaute sur Twitter. "La nana fait un GoFundMe pour éponger ses dettes. Bah, va bosser dans un job alimentaire, comme tout le monde ! Tu crois que certains nettoient des toilettes par vocation ? Elle est bien bonne celle-là !", en écrit une autre, très remonté.

Sur sa page Facebook, Solweig Rediger-Lizlow se défend : "Je ne savais pas que j'étais toujours connue en France, je n'ai jamais voulu que mes problèmes soient repris dans les médias (...) J'en ai appelé aux gens pour recevoir principalement du soutien et des conseils", démarre la jeune femme de 32 ans qui a déjà récolté 6.124 euros en 13 jours sur le site de financement participatif GoFundMe.

Des explications qui divisent les internautes

"Je suis désolée si vous n'aimez pas la manière dont je m'y prends, mais jusqu'à maintenant, j'ai été contactée et soutenue plus par des gens gentils que le contraire. La vie pourrait être plus simple si les gens se sentaient libres de demander de l'aide quand ils ne vont pas bien. C'est ce que j'ai fait. Je crois en mes rêves, des personnes soutiennent mon âme et mes rêves. Si vous avez besoin de vous montrer hostiles à mon égard, je vous en prie, devenir quelqu'un de gentil prend du temps. Un jour nous deviendrons peut-être amis", poursuit-elle.



Un message, qui a plus ou moins convaincu, ses abonné(e)s. "Vous avez créé un appel de dons sur un site de crowdfunding pour régler vos problèmes personnels , et ce site est public comme votre appel. Vous auriez pu lancer votre appel uniquement sur Facebook à vos contacts privés. C'est mignon mais très révélateur cette manière de ne pas faire face à la réalité en nous parlant de votre âme et de vos rêves", lui explique une internaute, alors qu'on peut aussi lire : "C'est si facile de juger. Bonne chance Solweig ! Moi j'ai mis une petite part".



Avec cet argent, Solweig Rediger-Lizlow compte quitter l'Italie où elle est hébergée par une amie, afin de refaire sa vie à Londres. Selon la jeune femme, cette somme lui permettrait de rembourser ses prêts et crédits, de payer sa facture de gaz, d'aller chez le dentiste, d'acheter des billets pour Londres et d'avoir quelques économies en attendant de retrouver un emploi.