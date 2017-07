Qui est Camille Lavabre, la nouvelle Miss météo de Canal+ ?

publié le 10/07/2017 à 10:57

Si les contours de l’émission d'Yves Calvi sur Canal+ ne sont pas encore complètement définis, il semble bien que son talk-show marquera le retour de la Miss Météo sur la chaîne cryptée. Selon une information du Parisien, le présentateur de la matinale de RTL, transfuge de LCI vers Canal+ la saison prochaine, accueillera dans son émission Camille Lavabre pour présenter les informations météorologiques du lendemain.



Comme d'habitude, il s'agira sans doute d'une météo décalée, prétexte à une pastille humoristique et pour cause, Camille Lavabre est une adepte du stand up. Révélée via "Le Grand Concours National" Kandidator, qui offre une scène ouverte et une promotion aux talents du rire, elle se produit au Sonar't à Paris dans son spectacle Solitude partagée.

Inconnue du grand public, elle sera ainsi exposée en plein access prime time, bien qu'on ne sache pas encore l'heure de son passage à l'antenne et la durée. Camille Lavabre va ainsi se glisser dans un costume porté avant elle par des comédiennes qui ont conquis les écrans après leur passage par le tremplin de Canal+. Axelle Lafont, Charlotte Le Bon, Mademoiselle Agnès, Louise Bourgoin ou encore Flavie Flament sont passée par cette case avant de lancer leur carrière.

> Camille LAVABRE : sélectionnée au " Grand Concours National 2017 " de KANDIDATOR Durée : | Date : 10/07/2017