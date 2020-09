Shannen Doherty "est une combattante", rassure Jason Priestley

publié le 23/09/2020 à 18:16

Six mois après avoir annoncé que son cancer du sein était revenu, Shannen Doherty donne de ses nouvelles indirectement. Bien qu'active sur son compte Instagram, l'actrice phare des séries Charmed et Beverly Hills 90210 se confie peu sur son cancer de stade 4.

C'est Jason Priestley, Brandon Walsh dans Beverly Hills, qui a pu donner de ses nouvelles dans l'émission australienne Studio 10. "Je contacte Shannen régulièrement pour prendre de ses nouvelles et lui dire bonjour. Shannen est une combattante, une femme forte et elle a toujours été une combattante", démarre l'acteur dans son entretien rapporté par le média américain People. "Et je sais qu’elle continuera à se battre aussi fort qu’elle le peut. La dernière fois que j’ai eu de ses nouvelles, elle était dans un bon esprit", poursuit-il.

Invitée de l'émission Good Morning America sur la chaîne américaine ABC, en février dernier, Shannen Doherty avait annoncé : "Je suis au quatrième stade. Mon cancer est revenu". "Une pilule difficile à avaler", confiait l'actrice en larmes, se disant "pétrifiée" alors qu'elle était en rémission depuis 2018. Quelques semaines plus tard, elle avait partagé un message à ses fans sur Instagram, où elle remerciait tous ses proches qui la soutenaient dans son combat depuis des mois et l'aidaient à garder "une vie active", malgré la maladie. "Prendre soin de moi et vivre pleinement chaque jour, ce n'est pas toujours facile. J'ai des jours où je suis déprimée ou complètement fatiguée. Mais, je me surpasse grâce à l'aide de mes amis", expliquait-elle.