Depuis quelques heures, circule une rumeur sur internet et dans certains journaux : ils affirment que Marion Game, une des actrices historique de la série Scènes de Ménages sur M6 serait atteinte de la maladie d'Alzheimer.



Une publication va jusqu'à affirmer que l'actrice aurait du mal à apprendre ses textes et que son partenaire dans la série, Gérard Hernandez, serait même obligé de lui "souffler les réponses".

"C'est faux, archi-faux", répond Gérard Hernandez que nous avons pu joindre. L'acteur poursuit : "Je connais Marion depuis plus de 50 ans, c'est ma partenaire depuis 11 ans, je la connais mieux que je ne me connais moi-même, il est évident que nous ne sommes pas aussi frais qu'il y a 50 ans, il est évident que nous avons un peu plus de mal à apprendre nos textes... mais de là à dire ça c'est effrayant, je suis outré, outré, outré".

"Marion, si on lui fait du mal, explique Gérard Hernandez, je serais toujours devant pour la protéger, j'espère que Marion n'est pas au courant parce que ça va lui faire du mal", ajoute son ami et partenaire.



Preuve qu'aucune ombre ne plane sur les acteurs et actrices de la série, prochainement toute la troupe s'exilera dans les Hauts de France pour le tournage du prochain prime de Scènes de Ménages.