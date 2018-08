publié le 27/08/2018 à 16:50

Ils sont les deux nouveaux visage de la très populaire série de M6 Scènes de ménages. Ils auront, dès ce lundi 27 août 2018 pour lourde tâche d'incarner la jeunesse avec un petit esprit lutte des classes. "Moi, je vais incarner Léo, commence le comédien Vinnie Dargaud, un petit fils à papa, graphiste de formation comme Leslie. Il est sympathique, sportif, matheux, un peu tête-à-claques parce qu'il n'est pas bien au fait des réalités de la vie..."



"J’interprète Leslie, 24 ans. Elle vient d'un milieu beaucoup plus populaire que Léo. Elle a été élevée par sa mère célibataire. elle est assez volcanique, particulièrement de mauvaise foi, mais elle est gentille, s'empresse de rassurer Claire Chust.



Cédric et Marion (Loup-Denis Elion et Audrey Lamy), qui incarnaient jusqu'alors la jeunesse dans le programme, vont quant à eux, quitter la série. M6 a toujours quelques épisodes avec les fougueux trentenaires qui agitaient le programme depuis 2009, mais ils ont vocation à disparaître. Seront-il remplacés par le nouveau couple ?

"On n'as pas vocation à remplacer qui que ce soit, rassurent Claire et Vinnie au micro de RTL. On n'est vraiment pas dans le même registre, à part le côté jeune, puisque c'était le plus jeune des couples. Ils étaient les trentenaires. Nous, on est vraiment les vingtenaires, qui viennent juste d'emménager ensemble. Ce sont vraiment les prémices du couple". Reste à savoir si le public va accrocher à leur alchimie.