Noël 2022 : Jerôme Florin, Marina Giraudeau et Florian Gazan lisent "La Botte du Père Noël"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez La Botte du Père Noël, de Magdlanea et Romain Mennetrier aux éditions du Père Castor /Flammarion Jeunesse. Une drôle d'histoire de Noël. L'histoire est lue par Jérôme Florin, Marina Giraudeau et Florian Gazan.

"Savez-vous pourquoi on accroche une botte en décoration de Noël ? Cette nuit, le Père Noël doit passer. Pour l'occasion, Éléonore a préparé tout un tas de friandises et installé ses trois peluches préférées devant la cheminée. Lorsque que le Père Noël arrive chez Éléonore, il glisse par la cheminée, dépose ses cadeaux, puis se régale de toutes les friandises. Mais il est tellement gourmand qu'au moment de repartir, il se retrouve coincé dans le conduit de la cheminée ! Il va falloir toute l'aide et l'ingéniosité des peluches Souricette, Lapinou et Ourson pour le sortir de là. Le lendemain matin, une surprise attend Éléonore : le Père Noël, dans sa précipitation, a oublié une de ses bottes dans la cheminée ! Et c'est depuis cette nuit, qu'en souvenir, la botte du Père Noël fait partie des décorations les plus appréciées.."

À partir de 3 ans.