publié le 03/09/2018 à 21:51

Un grand merci aux auditeurs de RTL et aux équipes pour la qualité de leur travail. La première radio de France a été distinguée, pour la deuxième année consécutive, le lundi 3 septembre avec le prix de "La meilleure station de radio", lors de la cérémonie du Grand Prix des Médias CB News 2018.



Leader incontesté de la radio, RTL sort de 4 années de progression successive et d’une dernière saison marquée par un nouveau record, la plus grosse part d’audience de ces 10 dernières années. Pour autant, RTL continue toujours de viser l’excellence, d’innover et de renforcer sa grille de programmes.

Les arrivées, pour cette nouvelle saison, de Caroline Dublanche en soirée, Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la Parole, Flavie Flament, Michel Cymès, Stéphane Carpentier et Denis Balbir le week-end sont le symbole de cette innovation permanente.

Ce Grand Prix des médias CB News récompense les résultats historiques de RTL et met en valeur le travail de toutes ses équipes, journalistes et animateurs.