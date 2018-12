Qui est Rania Youssef, l'actrice poursuivie pour "incitation à la débauche" ?

publié le 04/12/2018 à 13:53

Sa tenue a suscité un tollé dans son pays. L'actrice égyptienne Rania Youssef devrait comparaître en janvier 2019 devant la justice pour avoir porté le 29 novembre dernier une robe en partie transparente en bas (laissant voir ses jambes) lors de la cérémonie de clôture du festival international du film du Caire.



Deux avocats ont ainsi porté plainte, accusant l'actrice de 45 ans "d'incitation à la débauche", un délit passible de cinq ans d'emprisonnement. "L'apparence de Rania Youssef est contraire aux traditions, aux valeurs de la société et à ses moeurs, et cela a nui au festival et à l'image de la femme égyptienne", a déclaré Me Sabri, l'un des deux plaignants.

La comédienne est pourtant très populaire en Égypte puisqu'elle est au casting de séries extrêmement suivies dans son pays : Riyah Al Madina (Vents de la ville), A'ilat Al Hajj Metwaly (La maison Al Hajj Metwaly) ou bien encore Al Nisaa Qadimat (Les femmes viennent).

Née au Caire, d'un père officier et d'une mère agent de bord, Rania Youssef a toujours souhaité se diriger vers une carrière au cinéma, même si avant cela elle a commencé en tant que modèle photo.

Au-delà de ses performances d'actrice, Rania Youssef est aussi connue pour ses apparitions dans des magazines people. Sa vie personnelle est en effet très suivie par ses 595.000 abonné(e)s sur Twitter. Elle a épousé le producteur Mohamed Mokhtar avec lequel elle a eu deux filles.



Quatre mois après avoir divorcé, elle annonce s'être remariée secrètement avec un homme d'affaires égyptien. Très soucieuse de son apparence, la comédienne n'hésite pas à partager des photos de ses robes de créateurs ou bien encore de ses séances de sport sur son compte Instagram.