Programme TV : "Thor : le monde des ténèbres" et Muriel Robin et les jaguars

"Thor : le monde des ténèbres" et Muriel Robin et les jaguars

et Aymeric Parthonnaud

publié le 26/02/2018 à 18:27

En cette période de vacances scolaires, les jeunes (et moins jeunes) seront nombreux à regarder ce lundi 26 février 2018 au soir, le film fantastique Thor : le monde des ténèbres (avec Chris Hemsworth et Natalie Portman) sur M6. Un film de super-héros suivi par Iron Man 3. Les amateurs de Marvel apprécieront. Mais un autre programme pourrait bien vous séduire, c'est Muriel Robin au Brésil sur la piste des jaguars sur France 3.



L'humoriste ne s'est pas rendue dans n'importe quelle région : elle était au Penthanal, zone inondée 6 mois sur 12. Là-bas, le jaguar, 100 kilos de muscles et de mâchoire, s'est spécialisé dans la chasse des animaux aquatiques, notamment le caïman !

Muriel Robin accompagne deux fois par an un protecteur de la nature, Chanee, sur la piste d'un animal en survie. Après les bonobos et l'éléphant, voici qu'ils s'intéressent aux le jaguars, des félins qui l'impressionnaient tellement qu'elle ne voulait pas quitter la pirogue pour la terre ferme.

De son côté, TF1 propose un épisode de Joséphine, ange gardien, France 2, un épisode de Rizzoli & Isles et France 5 sort la cape et les épées pour Cartouche, le brigand magnifique. Enfin, TMC opte pour un classique avec une rediffusion de Forrest Gump, de Robert Zemeckis.