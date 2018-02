publié le 25/02/2018 à 03:28

Après avoir parcouru les réseaux sociaux, Christine Angot affirme s'être aperçu de l'existence d'une confusion entre Amir et la chanteuse Mennel, qui a dû quitter le télé-crochet The Voice après que des messages complotistes aient été déterrés sur les réseaux sociaux. La jeune femme avait notamment comparé le gouvernement à des terroristes après l'attentat de Nice. Sur ces mêmes réseaux sociaux, la chroniqueuse d'On n'est pas couché a trouvé le message suivant : "Comme par hasard, ils ont laissé chanter un juif et ils ont éliminé une musulmane".





Ces propos sont "tristes", se désole Amir sur le plateau de Laurent Ruquier. "Personne n'a reproché à Mennel d'être d'origine syrienne. Personne n'a critiqué sa prestation, que j'ai trouvée extraordinaire (...). Mais les gens ont critiqué le fait qu'elle parle contre son pays, ce qui est à mon sens inadmissible", développe-t-il.

S'il réaffirme n'être "absolument pas d'accord" avec les tweets de Mennel, Amir "aimerait lui laisser une chance de pardon". "Parfois, je me dis qu'elle a peut-être fait ça en se disant qu'elle peut dire ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Avant d'être une personnalité, je pense qu'on est moins sensible à l'impact des choses que l'on dit", argue celui qui a terminé 6e de l'Eurovision en 2016.

Amir, qui a également participé à The Voice, confesse qu'à la lecture des propos polémiques de Mennel, il a "eu mal pour les familles" des victimes. Et de poursuivre : "C'est d'une insensibilité sans nom. À titre personnel, j'ai écrit une chanson d'hommage et de tristesse au lendemain des attentats de Nice".