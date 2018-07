publié le 27/07/2017 à 18:59

Ce jeudi 27 juillet, les téléspectateurs pourront découvrir sur France 2 les Secrets d'Histoire de Stéphane Bern. Pour ce nouveau numéro, il a décidé de raconter la vie de Caroline Bonaparte, la plus jeune des sœurs de Napoléon Ier. Coincée entre sa sœur aînée très intelligente et sa sœur cadette très ravissante, elle n'avait pas d'autre choix que d'exiger une place qu'on ne lui donnait pas.



Elle tiendra tête à son frère, obtenant d'épouser son grand amour Joachim Murat et d'être nommée reine de Naples, où elle se révélera. Elle a également inventé les montres bracelets. Sachez également que son fils aîné s'installera aux États-Unis où il épousera la petite nièce de George Washington

Sur M6, La Famille à remonter le temps se retrouve dans les années 1990. Après les années 1970 psychédéliques et les années 1980 où l'argent est roi, les voici dans les années "récup", où l'on s'habille de frippes, où le grunge est à la mode, tout comme le cool, les salopettes, les pantalons sacs poubelle ou les jupes léopard.

Quand la famille teste l'internet des années 90... (à regarder avec le son !!!) ¿#LFARLT, ce soir pic.twitter.com/iCqL8hl06e — M6 (@M6) 27 juillet 2017

Côté logement, place au cosy, au confortable, on abat les cloisons, les cuisines s'ouvrent sur le salon. Chacun doit s'aimer, se soigner, se perfectionner, mais plus par l'aérobic, par les ceintures à électrodes ou les produits de beauté. En 1991, c'est également la première fois qu'une femme est Premier ministre, dans une décennie marquée par les boys bands, les tubes de l'été, Patrick Bruel et les portables. En 1998, plus de 20 millions de personnes en ont un. La suite est à découvrir sur M6.