La Première Heure de Philippe Bouvard

publié le 05/08/2017

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Philippe Bouvard venait de publier "Bonsoir Madame, Bonsoir Monsieur"

"Quand un journaliste interviewe un autre journaliste" , c'est comme danser avec sa sœur" , cette phrase est signée Philippe Bouvard et c'est justement à un pas de danse que nous vous convions cette semaine.

Homme de Radio, de Télévision , écrivain, journaliste , Philippe Bouvard excelle dans tous ces domaines depuis 1960 . Il a interviewé les plus grands , il a fait connaitre toute une génération d'humoristes, souvenez vous du "Petit Théâtre de Bouvard".

Aujourd'hui, vous le retrouvez chaque week-end dans "Allo Bouvard" à 11h30 et son dernier livre "Bonsoir Madame, Bonsoir Monsieur" vient de paraitre aux éditions Flammarion.

Eric n'est pas peu fier de rencontrer son maÏtre aujourd'hui…

Philippe Bouvard fait sa première heure !

"Bonsoir Madame ! Bonsoir Monsieur !" de Philippe Bouvard

« Bonsoir Madame ! Bonsoir Monsieur ! » Des mots que Claire Fontaine ne prononcera plus. Après avoir présenté durant trois ans le journal de 20 heures, celle qu’on appelait dans son village une « brave fille », devenue momentanément la « femme préférée des Français », a été détrônée par une ancienne « joker » plus jeune qu’elle. Au fil de ces pages, celle qui avait toujours refusé d’apparaître dans la presse people livre son journal intime. Avec humour, elle raconte – d’autant plus librement qu’elle n’émarge plus auprès d’aucune chaîne – les grandeurs et les servitudes attachées à la célébration de la principale grand-messe audiovisuelle. Elle dévoile les coulisses de la cathédrale hertzienne, les rituels de fabrication et ne cache plus rien d’une vie sentimentale où certaines interviews se sont prolongées sous la couette. Naviguant entre fiction et réalité, Philippe Bouvard a guidé sa plume.



Night List

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.



SKIP THE USE - I was made for loving you -(my team) - 2016

THE ROLLING STONES - Bitch - (1971)

THE STONE ROSES - Beautiful thing - (2016)

BILLY IDOL - Flesh for fantasy - (1985)

DAG - Lovely Jane - (1994)

SELAH SUE - Alone - (2015)

KIZ - Voyelle - (2016)

GARBAGE - Stupid girl - (1996)

DAMIEN RICE - Women like a man - (2003)

BECK - Loser - (1994)

ELLE KING - Good girls - (2016)

MANO NEGRA - Pas assez de toi - (1990)

PIXIES - La la love you - (1989)

LOUISE ATTAQUE - Chaque jour reste le nôtre - (2016)

YODELICE - Sunday with a flu - (2009)

> Yodelice - Another second en live dans le Grand Studio RTL