et Mélissa Chevreuil

publié le 30/11/2017 à 18:01

TF1 compte régner sur les audiences avec sa nouvelle fiction, Le Tueur du lac. Dans les épisodes de ce soir, Margot découvre sur son téléphone portable un message vocal. C’est Lise, qui lui demande de ne pas ouvrir à l’homme avec qui elle a un rendez-vous. Poursuivie par le meurtrier, elle trouve refuge dans la forêt.



Ces nouveaux épisodes promettent surprises et rebondissements, signant une intrigue aux petits oignons. Saluons enfin la performance de Romane Bohringer, de plus en plus à l’aise dans son rôle.

Autre chaîne, autre ambiance. Ce soir sur France 3 s’achèvera le feuilleton-fleuve Un village français. Le pitch ? Le quotidien d'un village jurassien de 1940 à 1947, alors que le programme devait se cantonner au départ à une saison par année d'occupation.

Le spectateur vit ainsi depuis sept saisons au rythme des habitants de Villeneuve très occupés, notamment à survivre, et qui résistent mieux au coryza qu'à l'occupant. Oui, ils ne sont globalement pas très résistants mais c’est ce que montre magistralement cette série : la complexité de l'époque.