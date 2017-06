publié le 05/06/2017 à 11:20

France 3 est en train de mettre en boîte les derniers épisodes de la série "un village français". Lancée il y a près de 10 ans cette série a marqué l'histoire de la télévision en offrant une autre lecture de l'occupation nazie en France. Le tournage se déroule à Neuilly-sur-Marne, dans un endroit totalement magique, dans le sens où on a l'impression que le temps s'est arrêté depuis 1930. On aperçoit un ancien hôpital désaffecté, installé sur un terrain de 60 hectares, c'est là que depuis près de 10 ans on tourne une partie du village français. Ici on a reconstitué une rue du village de Villeneuve, la ville de la série, mais aussi l'école, les appartements...





Un village français si vous ne l'avez pas vu raconte le quotidien de français pendant l'occupation allemande. sa particularité et sa force, elle est tournée à l'américaine où chaque personnage a sa propre trajectoire et parfois son lot de contradiction... Ce jour-là nous retrouvons Audrey Fleurot et Robin Renucci, elle est Madame Larcher, lui monsieur, elle l'a quitté pour aller vivre un amour fou avec Heinrich Müller, un officier allemand. Tondue à la libération, Hortense s'enferme, s'isole et sombre dans la folie. C'est là que nous la retrouvons sur le tournage face à son mari Daniel Larcher.

La particularité de ces derniers épisodes ce sont des flash forward, c'est-à-dire qu'on va aller au delà de 1945, dans les années 50, 70 et même jusqu'en 2003. "Nous terminons la vraie histoire du village en 1945, mais avec projections jusqu'à ma mort en 1975, en ce qui me concerne. Cela va se terminer avec ce sentiment des décennies qui ont succédé à 1945 et qui ont reconstruit la France", confie Robin Renucci