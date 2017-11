"Le Tueur du Lac" : ce que l'on sait de la suite de "Le Mystère du lac"

publié le 09/11/2017 à 15:03

Lise Stocker est de retour. Après le succès de la série Le Mystère du Lac, TF1 diffusera une suite, mais au titre différent : Le Tueur du Lac. Pour cette fiction de 8 épisodes, Barbara Schulz est remplacée par Julie de Bona dans le rôle de la policière compagne du gendarme Clovis Bouvier, interprété par Lannick Gautry. Et là encore, c'est un thriller sombre que les téléspectateurs et les téléspectatrices découvriront dès ce jeudi 9 novembre à 21 heures sur la Une.

Eva Marciano, 30 ans, célibataire et censée être en vacances, est retrouvée morte sur son canapé. Un homicide qui met sur le pont Lise Stocker et son équipe. En parallèle, son compagnon est appelé sur une scène de crime similaire, et vraisemblablement, on s'oriente vers la piste d'un tueur en série.



Pour le reste, le thriller est prenant et assez vite. Plans, musique, rythme, on est immergé dans une intrigue complexe, dont les fils forment une pelote qu'il faudra dérouler avec patience. Ainsi, il y a les enquêtes policières, mais aussi des histoires personnelles lourdes qui perturberont les personnages principaux. Les tensions entre Lise et Clovis monteront crescendo pour brouiller leurs relations.

Une atmosphère pesante, une galerie de personnages étoffée

L'atmosphère de thriller est assez bien restituée, et le décor à la fois somptueux et parfois oppressant d'Annecy vient habiller l'intrigue. Le réalisateur, Jérôme Cornuau, confie avoir joué avec les lumières qu'offre une ville implantée dans les Alpes et au bord d'un des plus grands lacs de France.



"Une collection de personnages gravitent autour de ce couple tout au long des épisodes, multipliant ainsi les pistes et entretenant le suspense jusqu’au bout", confie Lannick Gautry. Mensonges et fausses pistes viendront en effet multiplier les soupçons envers chacun des personnages.



"J’ai trouvé ce rôle passionnant. C’est une femme complexe, forte et fragile à la fois, qui traque un tueur en série avec acharnement", explique pour sa part Julie de Bona. "Elle ne peut viscéralement pas supporter de le laisser en liberté, encore hantée par un passé douloureux", explique-t-elle en référence à une situation similaire qu'elle a déjà eu à gérer.

Côté distribution, le casting est XXL. Anny Duperey, Marie-Anne Chazel, Julie Depardieu, Philippe Lefebvre et Romane Bohringer (pour deux épisodes) portent cette création TF1, qui espère faire au moins aussi bien que le premier volet de la saga. Le Mystère du Lac avait réuni 6,4 millions de personnes devant le poste pour 28% de part d'audience.