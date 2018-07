Programme TV : "En famille", la série qui bat des records d'audience sur M6

publié le 29/07/2016 à 12:35

Je voudrais signaler un succès que personne n'a remarqué et qui n'en est pas moins remarquable, celui du format court En famille, qui bat chaque soir des records d'audience à 20h25 sur M6, ce 28 juillet. En famille permet de suivre le quotidien d'un clan breton du patriarche aux petits enfants, parmi lesquels le grand dadais sympa qui ne fait rien et rate tout. Un soir, il s'est enfin trouvé une petite amie.



Et restez donc ensuite sur M6 pour suivre, avec Karine Lemarchand et Stéphane Plaza pour Qu'est-ce que je sais vraiment. Un jeu qui permet à 300 étudiants et 4 célébrités de répondre à 50 questions de culture générale. La production a été arrêtée (on vide les placards) mais j'aime cette émission où on se cultive en riant.