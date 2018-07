Programme TV : ce soir, "Le Chalet" et "Wild, la course de survie"

Pour cette soirée du lundi 26 mars, les fans de fiction et de survie ne seront pas déçus du programme de ce soir. Tout d'abord, on signale l'arrivée de la série Le chalet sur France 2. Comme son nom l'indique, l'intrigue se déroule en montagne. Un polar noir alpestre pas inintéressant à découvrir en six épisodes.



Mais l'événement a lieu ce soir sur M6 avec le lancement de Wild, la course de survie. Une émission forcément assurée par Stéphane Rotenberg, animateur phare de la chaîne qu'on ne présente plus. L'originalité du programme ? Un expert de la survie en conditions extrêmes fait équipe avec un novice qui devra profiter de l'expérience de son partenaire expérimenté.



Un jeu d'aventures où les nerfs seront mis à rudes épreuves puisque les binômes devront survivre en cherchant eux-mêmes eau et nourriture. Dans ce programme se mêlent moments d'entraide et d'osmose mais aussi pétages de plombs.

#WILD, la course de survie

¿ 7 experts / 7 novices

¿ abandonnés sur un cercle virtuel

¿¿¿ sans nourriture ni eau

¿ Ils ont 3 jours et 2 nuit pour en rejoindre le centre

¿ Ce soir à 21:00 pic.twitter.com/TiRqnroJXS — M6 (@M6) 26 mars 2018