Les jeux d'aventure reviennent en force à la télévision

publié le 25/03/2018 à 21:07

"C'est une course de survie", explique Stéphane Rotenberg au moment de décrire Wild, la nouvelle émission de M6 qui démarre lundi 26 mars sur l'antenne de M6. "Il y a sept binômes, et dans chaque binôme il y a un expert qui connaît la survie parce que cela a été son métier (...) et un novice, quelqu'un qui comme vous et moi est bien incapable de survivre au milieu de la jungle ou dans la savane", ajoute l'animateur.



Chaque émission proposera une course entre ces sept binômes dans un environnement différent, où à chaque fois il faudra survivre sans eau et sans nourriture. Les candidats "novices" ont des profils très différents mais ont en commun d'être a priori incapables, seuls, de survivre dans des environnement extrêmes. M6 mise gros cette saison sur les émissions d'aventure et de survie. La chaîne n'en propose pas moins de cinq : Pékin Express, Wild, la version célébrités de The Island, Cap Horn et The Bridge.

"Koh-Lanta" continue à passionner

Les jeux d'aventures ont été très nombreux sur les grandes chaînes cette saison, portés par de bonnes audiences, à l'image du succès non démenti de Koh Lanta sur TF1, qui atteint régulièrement les 40% de part d'audience. Des formats très familiaux qui rassemble des millions de personnes devant leur télévision. Si la thématique générale de l'aventure est la même, les concepts de ces émissions ont en outre l'avantage d'être assez différents et de ne pas trop lasser les téléspectateurs et de les passionner pendant plusieurs semaines d'affilée.

Si de nouveaux formats apparaissent, des jeux plus anciens font leur retour, comme La carte au trésor, qui va revenir sur France 3 à la fin du mois d'avril, et Pékin Express, qui fera bientôt son retour sur M6. Tous ces jeux d'aventure font l'objet d'une communication très forte de la part des chaînes, qui n'hésitent pas à inonder les réseaux sociaux de campagnes de promotion.

Dans l'actualité des médias

- Le groupe TF1 recrute à tour de bras en vue de la prochaine Coupe du monde de football. Un nouveau consultant fait son arrivée, l'ancien entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz. L'ancienne journaliste de Canal+ et iTélé et conseillère de François Hollande à l'Élysée Nathalie Ianetta rejoint également le dispositif. Elle devrait animer une émission quotidienne sur la chaîne d'info LCI.



- TF1 se montre par ailleurs particulièrement accueillante avec les anciennes Miss France. En l'espace de quelques jours, deux d'entre elles ont rejoint les programmes de la première chaîne. Iris Mittenaere, la Miss 2016, rejoint l'équipe de Ninja Warrior, tandis que Linda Hardy, lauréate en 1992, décroche un rôle dans le feuilleton Demain nous appartient.



- On connaît désormais les noms des six candidats retenus par le CSA pour la présidence de Radio France et la succession de Mathieu Gallet :

Sibyle Veil, directrice déléguée aux opérations et aux finances de Radio France

Jérôme Batout, directeur général de Publicis Media et conseiller de la revue Le Débat

Bruno Delport, directeur général de TSF Jazz

François Desnoyers, ex-directeur de la stratégie de Radio France

Guillaume Klossa, directeur de l'Union européenne de radio-télévision

Christophe Tardieu, directeur général du CNC, le Centre National du Cinéma



- Patrick Sabatier a confirmé cette semaine sur le plateau de Touche Pas à mon Poste, une nouvelle qui n'était jusque là qu'une rumeur. "Avis de recherche va revenir, on cherchait un diffuseur, ce soir on en a un, c'est C8", a déclaré l'animateur, qui a ajouté que Cyril Hanouna serait invité de l'émission au mois de septembre.



- Cyril Hanouna qui, malgré ses efforts pour se tenir tranquille depuis des mois, est retombé cette semaine dans ses travers. Invité par l'un de ses chroniqueurs à dire quel était l'animateur de télévision qu'il déteste le plus, il a cité Yann Barthès. "Ce n'est pas parce qu'il est en face de nous, mais j'exècre Yann Barthès. Il a tout ce que je n'aime pas, il n'est pas courageux", a-t-il déclaré.