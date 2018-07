publié le 31/01/2018 à 19:01

Pour cette soirée du 31 janvier, on commence par La Mort dans l'âme, un polar sombre réalisé par Xavier Durringer sur France 2. On doit à cet homme de théâtre La Conquête au cinéma, et Ne m'abandonne pas à la télévision. Autre atout de ce polar réussi, le casting, en tête Hugo Becker et l'ex-inconnu Didier Bourdon dans le rôle du meurtrier dépressif. "C'est une tragédie grecque, c'est lui qui décide de régler ses propres histoires (....) On est dans un truc un peu glauque, il faut bien le dire", confie d'ailleurs l'acteur au micro de RTL.



Le texte n'était pas très difficile à retenir pour Didier Bourdon : dans la première partie il ne dit rien, notamment dans le premier tête-à-tête avec son avocat, Maître Tristan Delmas (Hugo Becker) qui se doute que cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît.

"Du côté du personnage de Didier, l'infanticide, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup vu en fiction, et avec celui de l'avocat, c'est celui du secret professionnel et le fait qu'un client doit absolument adopter la ligne de défense de son client", résume Hugo Becker.

"Top Chef" est de retour sur M6

C'est parti pou retrouver le jury Hélène Darroze, Michel Sarran, Jean-François Piège et surtout Philippe Etchebest, qu'on voit dans la bande-annonce en chef raffiné qui se transforme en Brutus quand on annonce la 9e saison de Top Chef. Après le succès de la saison dernière, les chefs repartent donc dans une nouvelle guerre des brigades avec pas moins de quinze nouveaux candidats.



Âgés de 22 à 36 ans, ils vont s'affronter dans plusieurs épreuves et devront se démarquer dès la première semaine pour convaincre les chefs de les intégrer dans leur brigade. Seulement douze d'entre eux pourront poursuivre le concours dans l'équipe de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran.



Quant à Enquêtes criminelles, le magazine de faits divers de W9, est consacré à l'affaire Maëlys. Le documentaire, diffusé en prime time chaque mercredi, reviendra en premier lieu sur cette nuit du 26 au 27 août 2017, lorsqu'en pleine fête de mariage, la petite fille de 9 ans disparaît brutalement. Les recherches à proximité de la salle des fêtes sont vaines. Les gendarmes du Pont-de-Beauvoisin (Isère) sont alertés. Un appel à témoins est lancé dans la foulée.