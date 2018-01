Didier Bourdon et Valérie Karsenti dans A La Bonne Heure

publié le 08/01/2018 à 12:30

Neuf ans après La Cage aux folles, avec Christian Clavier, Didier Bourdon va remonter sur les planches dans une pièce inédite, Les inséparables, de Stephan Archinard et François Prévôt-Leygonie. Le comédien donnera la réplique à Valérie Karsenti mais également à Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Elise Diamant.La pièce se jouera à partir du 24 janvier prochain au Théâtre Hébertot à Paris.

"Les irrésistibles" de Stephan Archinard et François Prévôt-Leygonie

L'histoire : Gabriel Orsini est un peintre renommé en pleine crise existentielle. Dans sa vie, tout fout le camp : faute d’inspiration, il ne peint plus depuis des lustres, malgré le soutien sans faille de Maxime, son fidèle galeriste. Il ne supporte plus sa compagne Célia, qu’il juge trop attentive. Il en veut aussi terriblement à Abel, son fils unique né d’un premier mariage désastreux, d’être devenu trader à New-York… suivant ainsi la voie de Samuel Orsini, le grand-père banquier de Gabriel. Né de père inconnu, et orphelin de mère, Gabriel a été élevé par Samuel. Un grand-père austère et implacable, à qui il a toujours voué une haine sans limite.

Or, à la veille de ses 50 ans, qu’il s’apprête à ne surtout pas fêter, Gabriel reçoit un cadeau inattendu de la part d’une mystérieuse inconnue : un magnifique duplex entre Montparnasse et Saint-Germain des Prés. Comme il passe la porte de cet atelier d’artiste hors du commun, Gabriel, accompagné de son galeriste Maxime et de son fils Abel, est aussitôt ébloui par la lumière. Mais ce qu’il ignore encore, c’est que cette lumière vient de son passé et qu’il s’apprête à remonter le temps… Un étrange voyage à la fin duquel Gabriel va parvenir à faire la paix avec lui-même, à se réconcilier avec les siens, et à retrouver le chemin de l’inspiration…'

> "Les Inséparables" - Extrait

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande