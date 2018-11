et Nassim Aziki

publié le 23/11/2018 à 18:13

Pour cette soirée du 23 novembre 2018, France 2 diffuse à partir de 21 heures sa série L'Art du crime. Créée en novembre 2017, c'est une comédie policière où il s'agit de résoudre des meurtres, se déroulant tous dans le milieu de l'art.



Il y a donc aussi de la peinture au couteau. Comme elle a plu, qu'elle s'est bien vendue à l'international, on a droit à une deuxième saison.

Ce soir, un restaurateur d'art est tué, et une œuvre de Monet volée, sauf que l'on découvre qu'il s'agit sûrement d'un faux. Au casting, on retrouve Nicolas Gob, révélé dans Les Bleus sur M6. En face, France 3 consacre un portrait à l'humoriste et comédienne Muriel Robin.

Le résultat est excellent puisque ça donne un tableau complet dessiné par une dizaine d'heures d'entretien. La comédienne de 63 ans fait un point sur sa carrière. Elle parle de tout, sans complexe et sans détour.