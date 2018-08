publié le 27/08/2018 à 18:00

En cette soirée du 27 août, on vous propose le nouveau feuilleton de France 2, Un si grand soleil. Un pari osé pour la chaîne qui a coûté plus de 35 millions d'euros. 235 épisodes ont été commandés (soit 100.000 euros par épisode). C'est donc le troisième feuilleton français, et il se veut familial.





Certains trouveront que c'est un peu dangereux. Mais on disait cela de Plus belle la vie, et résultat : 4 millions de fans suivent quotidiennement les aventures des personnages de la série. Tout comme on prédisait le pire à TF1 avec Demain nous appartient... Or, on constate 3,4 millions de fidèles à 19h20.

Autant dire que ce nouveau rendez-vous promet. L'histoire ? Claire revient avec son fils Théo à Montpellier, une ville qu'elle a quitté 17 ans plus tôt. Pas de chance pour elle, son seul ami est retrouvé assassiné et elle se retrouve soupçonnée du meurtre.

Au casting, on retrouve Chrystelle Labaude (vue dans la série Section de recherches), Mélanie Maudran, Valérie Kaprisky et Gary Guénaire.

"L'Amour est dans le pré" sur M6

Sur M6, on note le troisième épisode de L'Amour est dans le pré, présenté par Karine Le Marchand. Dans l'épisode de ce lundi soir, c'est désormais au tour de Thierry, Patrice, Samuel, Thomas, Daniel et Aurélia de découvrir les nombreuses lettres de leurs prétendantes et prétendants.