publié le 30/09/2016 à 18:16

Les téléspectateurs de TF1 vont avoir le plaisir d'assister à la légendaire épreuve de confort ce vendredi soir. Le 30 septembre 2016, Denis Brogniart va présenter l'épisode 6 de Koh-Lanta. Et pour cette saison, les candidats devront résoudre un puzzle pour accéder à la tant désirée récompense. Les équipes Sambor et Naga vont avoir des parcours d'obstacles et de nombreuses difficultés, le confort et l'immunité se méritent à Koh-Lanta.



Pour les nostalgiques des années 90, il faudra zapper sur France 3. La chaîne leur a concocté une soirée spéciale consacrée aux dernières années du siècle passé. Les Guignols de l'info, les Inconnus, Édith Cresson, Jacques Chirac, la Coupe du monde 98, le rap, le grunge, les boys band... Bref, retour sur ces événements marquants imprimés dans les têtes de plusieurs générations.